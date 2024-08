Getty Images

Ultima amichevole per il Torino: la squadra di Paolo Vanoli, prima di concentrarsi sul debutto in Coppa Italia contro il Cosenza, scenderà in campo sul campo del Metz. La partita chiuderà anche la mini tournée in Francia che si è aperta con l'amichevole pareggiata 0-0 contro l'Olympique Lione. Metz-Torino si gioca sabato 3 agosto alle ore 17 allo Stade Saint-Symphorien.Partita: Metz-TorinoData: sabato 3 agosto 2024Orario: 17.00Canale TV: -Streaming: Torino ChannelDove vederla: Torino Channel può essere essere vista esclusivamente in streaming su Torino Channel, la piattaforma on demand della società granata. Per assistere alla partita bisogna registrarsi al sito.

Telecronaca Torino Channel: Gualtiero LasalaContro il Metz dovrebbe trovare maggiormente spazio il neo acquisto Ché Adams. L'attaccante scozzese, che nel corso della stagione si contenderà con Antonio Sanabria la maglia da titolare al fianco di Duvan Zapata, finora si è visto poco ma l'ultima amichevole del precampionato potrà essere l'occasione per rivederlo all'opera. In mezzo al campo ballottaggio tra Karol Linetty e Adrien Tameze.Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Masina; Bellanova, Tameze, Ricci, Ilic, Lazaro; Sanabria, Zapata.

: Oukidja; Kouao, Traore, Sane, Udol; Camara, Atta, Deminguet; Jallow, Elisor, Sabaly.