Secondo quanto riportato da TEAMtalk, la Juventus si è inserita nella corsa per l'ucraino Georgiy Sudakov, attualmente in forza allo Shakhtar Donetsk, per il dopo Paul Pogba, risultato positivo al doping. La corsa al talento ucraino è, però, molto serrata in quanto club inglesi come: Arsenal, Chelsea, Manchester City e Brighton lo seguono da parecchio tempo. La Juventus cerca, quindi, di accelerare per provare a bruciare la concorrenza inglese anche se la pista sembra complessa.