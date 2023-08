Il Milan non ha intenzione di fermarsi sul mercato. La priorità ora è sfoltire la rosa con le cessioni di De Ketelaere, Adli, Ballo-Touré e di quanti hanno richieste in giro per l'Europa. Tra questi rientrano sicuramente Krunic (su di lui il Fenerbahce) e Colombo. Qualora i due dovessero essere ceduti, i rossoneri tornerebbero sul mercato per rimpiazzarli.



ADDII - La partenza più vicina è quella del terzino sinistro con il Milan pronto a puntare su Calafiori del Basilea. Ma sia il centrocampista che l'attaccante potrebbero presto salutare Milanello e riaprire la ricca sessione estiva. E anche il difensore centrale resta un altro tassello che potrebbe presto riempire il mosaico del Diavolo.