Milan, Abraham e Jovic saltano il Bologna: pronto Camarda

Getty Images

Il Milan è tornato ad allenarsi a Milanello per preparare la trasferta di sabato sul campo del Bologna. Luka Jovic non ha recuperato dalla pubalgia e oggi si è sottoposto a un lavoro personalizzato: non ci sarà contro la formazione allenata da Vincenzo Italiano.



ABRAHAM OUT CAMARDA IN - Arrivano cattive notizie anche per quanto riguarda Tammy Abraham: per l’attaccante inglese non ci sono speranze di recuperare per sabato. L’ex Roma si è sottoposto a delle cure e proverà a recuperare per la sfida contro il Napoli. Francesco Camarda sarà quindi nuovamente convocato da Paulo Fonseca in Prima Squadra, dopo la gioia dell'esordio in Champions League contro il Club Brugge con tanto di gol annullato dal VAR, per avere a disposizione un'alternativa ad Alvaro Morata.

CALABRIA VERSO IL RECUPERO - Rientro in vista invece per Davide Calabria: il capitano rossonero dovrebbe tornare ad allenarsi nella giornata di domani. Le sue condizioni verranno valutate giorno dopo giorno.