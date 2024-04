Milan, Adli non è incedibile

40 minuti fa



Quello di Yacine Adli é un futuro ancora tutto da scrivere al Milan. Il club rossonero sta valutando la possibilità di rinnovare il contratto del suo numero 7 anche se questo passaggio non si può leggere come una polizza assicurativa: in caso di offerta interessante per l’ex Bordeaux il club ne parlerebbe con il giocatore.