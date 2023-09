La Juventus (nel 2018) è stata la prima società a credere nel progetto seconde squadre in Italia, seguendo il modello che tanto bene ha fatto in giro per l’Europa, specialmente in Spagna, Germania e Inghilterra, dove esiste un vero e proprio campionato per le formazioni riserve. Dopo i bianconeri, a partire da quest’anno, l’Atalanta si è dotata di una squadra Under 23 che sta competendo nel torneo di Serie C, girone A, a differenza della Juve Next Gen che si trova nel gruppo B., infatti, come riportato da Repubblica e confermato da Calciomercato.com,. L’obiettivo, ovviamente, è ben chiaro: permettere alla grande quantità di giovani presenti tra prima squadra e, soprattutto, Primavera di essere valorizzati, consentendogli di competere sin da subito con un calcio di livello professionistico, innalzando dunque l’intensità del loro gioco e permettendogli una crescita maggiore.Va considerato, inoltre, che tale eventualità sarebbe resa possibile solo nel caso in cui qualche società dovesse rinunciare all’iscrizione al torneo o, in alternativa, nel caso in cui fosse permessa l’iscrizione in soprannumero., nuovo responsabile del settore giovanile rossonero. Ma chi sarebbe idoneo a far parte di un’ipotetica rosa Under 23 per il Milan?, al quale potrebbe essere concessa la guida dell’eventuale squadra in Serie C (permettendo allo stesso ex capitano di acquisire la giusta esperienza in panchina, vivendo un campionato professionistico).– la scorsa stagione –(che ha già debuttato in Serie A in uno spezzone di gara contro il Verona), classe 2008, che sta inanellando record su record. Il progetto, dunque, andrebbe anche a vantaggio di una crescita professionale di questi talenti, per poi consegnare alla prima squadra elementi che siano maggiormente pronti per la Serie A.