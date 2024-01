Milan, arriverà un sostituto di Krunic? La decisione di Pioli e Furlani

Rade Krunic è a un passo dal trasferirsi al Fenerbahçe. La domanda che ci si pone è piuttosto ovvia: il Milan tornerà sul mercato per prendere un nuovo mediano? Secondo Sky Sport, la dirigenza rossonera (insieme allo staff tecnico) ha deciso di non intervenire sul mercato, perché come centrocampista può essere utilizzato anche Filippo Terracciano, arrivato nei giorni scorsi dal Verona per 4,5 milioni di euro più uno di bonus.