AFP via Getty Images

Milan attento, la Juventus ti soffia un centrocampista

25 minuti fa



Yossouf Fofana è in uscita dal Monaco perché non ha intenzione di rinnovare il contratto in scadenza nel 2025. Il centrocampista classe 1999 piace molto al Milan per rinforzare la mediana di Paulo Fonseca ma ora, secondo quanto riferito da Sportitalia, deve guardarsi della concorrenza della Juventus.