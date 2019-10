Zvonimir Boban, Chief Football Officer del Milan, parla in conferenza stampa nel corso della presentazione di Stefano Pioli, nuovo allenatore rossonero, che prende il posto di Marco Giampaolo, esonerato nella giornata di ieri: "Non fa piacere essere qua così presto, il cambio di allenatore è sempre una sconfitta per tutti, per me, per tutti noi. Abbiamo preso una decisione giusta, pensando fosse giusta anche quella estiva. Faccio un grande in bocca al lupo a Stefano (Pioli, ndr), persona seria, grande allenatore, che arriva in una situazione difficile dalla quale vogliamo tirarci fuori".



SULLA CONTESTAZIONE - "Dispiace, perché anche noi siamo responsabili. La vita pubblica porta responsabilità grandi, lo abbiamo capito da quando eravamo giovane. Ho fatto le partite in cui facevo schifo, ma bastava un gol per prendere gli applausi. Le cose si possono cambiare, non c'è da buttarsi giù. C'è sempre da lottare. Se poi capisci che non vai bene alla società, che ti scontri con un un muro è tutto un altro discorso. Siamo quasi all'inizio e crediamo di poter fare tante cose importanti per il Milan, ci dispiace veramente e i tifosi hanno diritto di far sapere il loro malcontento. E' il calcio".



SU SPALLETTI - "Non parlo di Spalletti, un grandissimo allenatore. La nostra scelta è Stefano Pioli".



SUL CAMBIAMENTO - "Non è la miglior squadra al mondo, non è la miglior squadra in Italia, ma è una squadra più valida di quella che si è visto all'inizio della stagione. Crediamo che con Pioli possiamo ottenere più risultati e anche un gioco migliore rispetto a quello mostrato finora".