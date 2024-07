Milan, c'è già l'alternativa a Fullkrug

Redazione Calciomercato

Ilcontinua a guardare al mercato degli attaccanti nonostante la già annunciata chiusura del colpo. Il club rossonero sta studiando il mercato alla ricerca di un'altra prima punta da inserire in rosa con la possibilità che le offerte che stanno arrivando perliberino uno spot per un bomber più fisico da affiancare allo spagnolo.E oltre al nome di, proposto dalla Roma nelle scorse settimane, è tenuto vivo dai rossoneri il nome die rientrato dall'ennesimo prestito al Fulham.

e il Milan dal suo punto di vista è interessato sì a un'operazione, ma soltanto inUna formula per ora non presa in considerazione dal club inglese, ma i contatti rimangono, secondo CaughtOffside in Inghilterra, molto vivi.