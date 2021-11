Romain Faivre sogna il Milan e non lo nasconde neanche più, ma per il fantasista del Brest c'è un dubbio su cui la proprietà e la dirigenza sta riflettendo. Come per la fine del mercato estivo, la richiesta superiore a 15 milioni di euro del club francese è ritenuta troppo alta e se non ci sarà un cambiamento nelle richieste difficilmente si riuscirà ad affondare il colpo.