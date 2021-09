Il Milan cade in casa del Liverpool al debutto in Champions League, il capitano rossonero Davide Calabria analizza a Milan Tv: "E' stata una partita difficile in un campo difficile ma bellissima. Per molti di noi era la prima partita in Champions e loro sono una grande squadra. Siamo stati bravi a ribaltarla e poi è stata una questione di dettagli, alcuni sono andati a nostro favore mentre altri sono andati a loro favore".



ATMOSFERA - "Il livello di queste partite è altissimo. Il ritmo inglese è elevatissimo e in campionato non c'è. Ci sono state tante emozioni e tanti gol. Per alzare il nostro livello queste partite servono".



RISULTATO - "Ci lascia un po' di amaro in bocca perché potevamo strappare un risultato positivo. Il Liverpool è' tra le squadre più forti del mondo e i complimenti vanno a loro che hanno una qualità e un livello incredibile. Siamo contenti, siamo all'inizio e non vediamo l'ora di continuare questo percorso".



SOGNO CHAMPIONS CON IL MILAN - "Quello che dico è di rincorrere sempre i propri sogni. Ci possono essere ostacoli ma l'importante è crederci sempre. Giocare queste partite è il sogno di ogni bambino. Mi auguro sia la prima di tante".