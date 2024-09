Milan, Calabria out contro il Venezia: le condizioni

Getty Images

Il Milan affronterà questa sera il Venezia a San Siro con due defezioni nel reparto difensivo: Thiaw non ha recuperato dalla distorsione alla caviglia rimediata in un allenamento prima della sfida contro la Lazio e nei giorni scorsi si è fermato anche Calabria. Contro i lagunari sarà quindi Emerson Royal a giocare da titolare lungo l’out di destra.



LE CONDIZIONI - Secondo quanto appreso dalla nostra redazione Calabria ha accusato una contusione alla gamba destra in allenamento. In una fase così delicata della stagione, con tre impegni fondamentali in una settimana tra campionato e Champions League il Milan ha scelto la strada della prudenza non convocando il numero 2 rossonero.

VOGLIA DI LIVERPOOL - Calabria ha già messo nel mirino il Liverpool e farà di tutto per esserci martedì a San Siro nella gara che bagnerà l’esordio del Milan nella nuova Champions League.