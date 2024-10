Milan, Camarda oltre il campo. Scuola, famiglia, relazioni e una priorità: migliorarsi sempre

Calciomercato/Ac Milan

Non solo il calcio. Non solo il clamoroso debutto in Champions League con tanto di gol prima segnato e festeggiato e poi tolto dal Var. Non solo i mille impegni fra Primavera, Under 23 e ovviamente prima squadra.continua ad essere anche un ragazzo di 16 anni che sta vivendo un momento importantissimo del suo percorso formativo non solo da calciatore, ma anche da uomo. L'attaccante classe 2008 del, come raccontato dal Corriere della Sera, sta vivendo con grande maturità e naturalezza questo exploit, che giustamente il suo talento gli sta regalando, senza però dimenticarsi il mondo reale da cui arriva.

Una famiglia semplice che lo sta mantenendo con i piedi per terra. A San Siro l'emozione per l'esordio e per il gol annullato è stata enorme, ma è tutto passato. Curiosità: accanto a loro c’era anche la nuova fidanzatina di Francesco, che si chiama Sofia e non è nuova al mondo del calcio.fantasista ex-Atalanta classe 2007 e oggi passato al Borussia Dortmund,ex attaccante proprio di Atalanta e Napoli.

Dato che al mattino si allena, ogni giorno recupera i compiti e la scuola al pomeriggio.e va molto bene con inglese e spagnolo che sono le sue materie preferite mente, come tanti, non adora la matematica. Anche lì come in campo, dicono i suoi insegnati al Corriere della Sera,