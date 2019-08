Secondo La Gazzetta dello Sport, Gigio Donnarumma vorrebbe restare al Milan ma non è ancora sicuro di farlo. Perché il PSG potrebbe tornare alla carica con Leonardo: "Il d.s. brasiliano sa che per sedersi al tavolo con Maldini, Boban e Massara stavolta dovrà avvicinarsi alle richieste: niente scambi e conguagli come proposto a giugno ma un’offerta cash con almeno 50 milioni sul piatto. E il Milan chi prenderebbe? Alla Juve è in uscita Perin, cercato dal Monaco e comunque fermo fino a ottobre per infortunio. Più interessanti le piste che portano a Madrid: uno tra Keylor Navas, chiuso da Courtois, e Lunin, miglior portiere al Mondiale Under 20, potrebbe muoversi, magari in prestito".