Milan, Chukwueze batte un colpo: il retroscena sui 10 milioni d’ingaggio e cosa filtra sul futuro

Redazione Calciomercato

batte un colpo nel momento più delicato. Suo e delconsiderando la grande pressione e le polemiche che hanno agitato il pre partita contro. Samuel ha trovato il gol vittoria, il primo del suo campionato. Una rete alla Chukwueze ovvero con quel tiro a giro sul palo più lontano che è un vero marchio di fabbrica. E aveva convinto il club di via Aldo Rossi della bontà di un investimento danonostante avesse un solo anno di contratto con ilNel 2023 Samuel ha rinunciato a parecchi soldi pur di arrivare al Milan. Quanti?La Saudi Pro League è tornata a farsi viva con l’entourage del nazionale nigeriano che non ha cambiato idea: vuole restare in rossonero per dimostrare il suo valore. Fortemente.Dopo 16 mesi è arrivato il momento di fare il salto di qualità, Chukwueze lo sa eallenandosi meglio di prima. Ieri contro l’Udinese ha avuto la sua chance e l’ha sfruttata bene. Ora, però, il Diavolo si aspetta da lui quellache gli è spesso mancata nella scorsa stagione. Il Milan è sempre attento alle opportunità che presenta il mercato e per l’ex Villarreal una conferma passa solo ed esclusivamente da unaAltrimenti il rischio è quello di finire sulla lista dei cedibili.