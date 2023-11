Sarà forse un caso, ma nella stessa giornata in cui- confermando il momento di difficoltà aperto dalla sconfitta con la Juve e proseguito con il pesante passivo in casa del PSG e l'occasione sfumata di Napoli -, giovane attaccante di proprietà rossonera, ceduto in estate al Monza. La sua, riportando d'attualità la questione legata al suo trasferimento. Le difficoltà del Milan nel trovare certezze in zona gol spingono la dirigenza aI numeri di Colombo in Serie A parlano di un, che nelle ultime due stagioni ha saputo mettere in fila, quando chiamato in causa, ottime prestazioni. Non a caso si tratta del: a guidare questa speciale classifica è Rasmus, che nell'unica esperienza in Serie A con l'Atalanta ha messo a segno 9 sigilli. Dietro di lui, ecco(con 7 gol di cui 4 in maglia Lecce e 3 col Monza), seguito da Lazare anche lui a segno 7 volte, ma più vecchio di un mese rispetto all'ex Milan. Khvicha(2001) poi è quarto, mentre Cyril(2000) è quinto. Dati che confermano un trend di crescita graduale che sta portando Colombo ad affermarsi tra i, grazia anche a quella fisicità che aveva portato Zlatan(sua ispirazione da bambino insieme a Batistuta) a soprannominarlo, per la sua attenzione al lavoro in palestra.Intanto l'attacco del Milan, che vede in Olivier Giroud il suo elemento più prolifico con 6 gol,. La prestazione dell'accoppiata Giroud-Jovic contro l'Udinese è l'emblema di un reparto che - mettendoci anche la- non riesce a dare le risposte sperate. Il serbo, arrivato all'ultimo respiro del mercato, non si è ancora sbloccato con i rossoneri, mentre il portoghese non segna da Milan-Verona del 23 settembre. Se si pensa poi a- preso come il vice-Leao, ma schierato anche come punta in assenza di Giroud - anche luia sua disposizione contro l'Udinese e dopo i due squilli contro Cagliari e Lazio, non è più tornato a timbrare il cartellino.Gli indizi fanno pensare che Colombo alla fine della sua stagione a Monza, possaquando si troveranno a dover assemblare l'attacco del Milan. Il suo contratto con i rossoneri è infatti stato prolungato proprio quest'estate in occasione del prestito, portando la. Per lui, che al Milan ci è cresciuto militando nel settore giovanile, sicuramente tornare a Milanello e farlo per ricoprire un ruolo da protagonista è un obiettivo in agenda.. Intanto però, Colombo i suoi segnali li sta mandando.