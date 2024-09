Milan, come stanno Maignan e Calabria? Le condizioni verso il derby con l'Inter

AFP via Getty Images

. Il portiere transalpino, che si è fermato per infortunio nel match di Champions League contro il Liverpool, dovrebbe essere regolarmente in campo nel derby contro l'Inter nel prossimo turno di Serie A.Come riportato nel corso della giornata di ieri,si è sottoposto agli esami strumentali che hanno escluso lesioni muscolari o tendinee. Le sue condizioni saranno controllate anche nelle prossime ore, ma, almeno allo stato attuale dei fatti,. Il portiere del Milan, infatti, dovrebbe superare il trauma contusivo alla coscia destra: in caso contrario, pronto Lorenzo Torriani.

. Il capitano rossonero, uscito non al meglio dalla sfida di Champions League contro il Liverpool, dopo aver già saltato l'incontro di campionato con il Venezia, non è in dubbio per la stracittadina in programma nel prossimo turno di Serie A.