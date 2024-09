Milan, allarme rientrato per Maignan: sarà titolare nel derby rischia tutto contro l’Inter

Getty Images

L’immagine di un Maignan costernato al momento del cambio nella sfida di ieri persa dal Milan in Champions League contro il Liverpool aveva preoccupato tutto il mondo rossonero in previsione del derby contro l’Inter. I controlli effettuati oggi hanno evidenziato un forte trauma contusivo dovuto all’impatto con il compagno di squadra Tomori.



ALLARME RIENTRATO - In una serata storta, caratterizzata dalla sconfitta della squadra e da diversi problemi problemi fisici, per Mike si è trattato fortunatamente solo di tanta paura. Il problema fisico non desta preoccupazioni in vista de derby contro l’Inter in programma domenica sera alle ore 20:45 a San Siro.

TITOLARE - Le condizioni di Maignan verranno monitorare giorno per giorno dallo staff sanitario del Milan. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, Mike sarà regolarmente in campo nella stracittadina contro Lautaro e compagni. L’esperienza e il carisma del francese sono elementi ai quali questa squadra cerca di affidarsi in un momento estremamente difficile della stagione.