Milan, continua a traballare la panchina di Fonseca: i bookie quotano l’esonero entro la fine dell’anno

34 minuti fa



Un’altra sconfitta, la quarta in campionato dopo 14 giornate, per un distacco – con una gara in meno – di ben 12 punti dalla testa della classifica. Un avvio di stagione non all’altezza del Milan, che mette ancora una volta in serio pericolo la panchina di Paulo Fonseca: secondo gli esperti il tecnico portoghese potrebbe non esserci a inizio 2025, con un addio entro la fine dell’anno fissato a 1,45 volte la posta, in discesa rispetto al 2,50 di circa un paio di mesi fa.



Fondamentale per il futuro di Fonseca già la sfida di Champions League contro la Stella Rossa, con il Milan all’inseguimento di una qualificazione alla prossima fase: il successo rossonero paga 1,27 contro il 9,75 del colpo serbo.