Milan, corsa a due per la panchina dell’Under 23

38 minuti fa



Il progetto Under 23 è sempre più attuale in casa Milan tanto che dovrebbe vedere la luce nella prossima stagione. Secondo quanto rivelato da gazzetta.it, sarebbe in atto una corsa a due per l’assegnazione della conduzione tecnica. Fino a qualche giorno fa Daniele Bonera sembrava in pole solitaria ma

ora di registra anche la candidatura di Ignazio Abate, attuale tecnico della formazione rossonera Primavera.