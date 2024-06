Getty Images

Milan, doppia uscita: si lavora alla risoluzione per Ballo Touré e Origi

Il Milan guarda al mercato in uscita e su due esuberi importantissimi sta pensando di arrivare anche alla risoluzione dell'attuale accordo che lega sia Divock Origi che Fode Ballo Touré. Entrambi sono appena rientrati dopo le esperienze vissute rispettivamente con le maglie di Nottingham Forest e Fulham, ma non sono destinati a restare in rossonero, anzi.



Secondo quanto riportato da Tuttosport il club ha già informato i loro agenti di cercare una sistemazione in vista della prossima stagione, ma se non arriverà un'offerta per entrambi, l'idea potrebbe essere proprio quella della risoluzione del contratto. Il terzino franco-senegalese è in scadenza 30 giugno 2025, mentre per l'attaccante belga il contratto è in scadenza il 30 giugno 2026.