Il Milan pensa a Matija Nastasic, difensore dello Schalke 04. Secondo il Corriere dello Sport il club rossonero starebbe pensando a due proposte per il centrale ex Fiorentina: o un prestito biennale con obbligo di riscatto (fissato intorno ai 15 milioni di euro), o un trasferimento a titolo definitivo, inserendo magari come contropartita Ricardo Rodriguez.