​Milan e Juventus in crisi: per i bookie Champions a rischio

AFP via Getty Images

Tra conferme e sorprese, sia positive che negative, la lotta per un posto insi fa sempre più appassionante. La, salvata in extremis dal rigore di Vlahovic contro il Venezia e sesta in classifica, si gioca a 2, stabile rispetto alla scorsa settimana ma in aumento rispetto a novembre (1,35). Cambia invece la quota per ildi Fonseca, anch'esso reduce da un deludente pari casalingo contro il Genoa e ora ottavo: si sale da 3 della settimana scorsa agli attuali 3,50. Tra le sorprese, occhio alla Fiorentina di Palladino, attualmente quarta in classifica e con la partita contro l'Inter ancora da recuperare: si passa da 3 a 2,75. La Lazio, nonostante la netta sconfitta casalinga contro la squadra di Inzaghi, rimane in lavagna a 3.

L'Inter, nel posticipo contro la Lazio, risponde con un roboante 6 a 0 alla vittoria di misura dell'Atalanta contro il Cagliari. Tiene il passo delle prime anche il Napoli di Conte, vittorioso a Udine. E sono proprio queste tre squadre le favorite nella lavagna top-4 dei bookie: in 'pole' la formazione di Inzaghi a 1,02. La rivelazione Atalanta, capace di inanellare 10 vittorie consecutive, è data ora a 1,07, pressoché stabile (1,08) rispetto alla settimana scorsa ma in netto calo rispetto agli 1,40 del mese scorso. Rimane a 1,10 il Napoli, lontano soli due punti dalla vetta.