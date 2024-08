Milan: ecco come si può arrivare a Fofana, Samardzic ed Abraham. C'è un nodo legato alle liste

“Questo è il giorno cinque dei sette che ha creato Dio”.ormai si affida alle immagini bibliche per raccontare, passo dopo passo, la costruzione di unnel quale la sua presenza si tocca con mano sempre di più., in particolare,per completare ed arricchire un organico profondamente rivoluzionato già nell’estate del 2023.sono puntelli di qualità sui quali l’area tecnica milanista aveva concentrato da tempo le proprie attenzioni, al fine sia di colmare alcuni vuoti numerici venutisi a creare nelle ultime settimane - gli addii a scadenza di contratto di Kjaer e Giroud, il grave infortunio di Florenzi - e di offrire soluzioni tattiche diverse al nuovo allenatore Paulo Fonseca.e, come Ibrahimovic ha sottolineato durante la conferenza stampa di presentazione di Emerson,- A poco più di due settimane dalla conclusione delle trattative - precisamente alle 24 del 30 agosto -, nelle quali oltre agli 8 giocatori di formazione italiana (4 nel proprio vivaio e altrettanti da settori giovanili di altre squadre del nostro Paese)Maignan, Tomori, Thiaw, Pavlovic, Kalulu, Theo Hernandez, Bennacer, Adli, Loftus-Cheek, Reijnders, Chukwueze, Pulisic, Okafor, Leao, Saelemaekers, Musah, Jovic e Morata. Questo è ad oggi l’elenco completo dei giocatori over 22 che il Milan si trova in organico, senza poterli registrare tutti quanti., sempre più vicino alla Juventus e il cui addio creerebbe lo spazio per aggiungere Emerson Royal e tornare nella situazione limite consentita di 17.- Anche negli ultimi giorni,. Fofana del Monaco, Samardzic dell’Udinese e il romanista Abraham sono obiettivi raggiungibili solamente a patto che tre dei calciatori per i quali il Milan sta lavorando a soluzioni in uscita o ha ricevuto manifestazioni di interesse -sui vari fronti. C’è di più: Yunus Musah, centrocampista classe 2002 che compirà 22 anni solamente a novembre, ad oggi è un giocatore che, pur rientrando senza problemi nella lista dei giocatori per la Serie A, avrebbe difficoltà a far parte di quella per la Champions League, in quanto non equiparabile agli Under 21 che, dai 15 anni di età e con almeno due stagioni continuative in rossonero, possono rientrare nella lista B.- Tutto questo per dire che,e a non poter presentare una lista completa e comprensiva di 25 unità. Se per Malick Thiaw l’interesse del Newcastle sembra essere scemato a dispetto dei rumors di provenienza inglese (i Magpies hanno dirottato le loro attenzioni su Guehi del Crystal Palace),. Soluzione che il giocatore algerino accetterebbe più di buon grado e che al contrario non sembra scaldare l’ex Bordeaux, sondato anche da alcune società inglesi (Brentford, Nottingham Fores, Leicester). Infine, che ha scelto di indossare la maglia numero 9 e che al momento non appare orientato a salutare i colori rossoneri: se il serbo non parte, la suggestione Abrahama come vice-Morata è destinata a rimanere tale.