Marco Fassone, amministratore delegato del Milan, parla a Milan Tv, facendo il punto sul calciomercato: "Bonucci è il nostro capitano. Non è uno dei giocatori che stiamo discutendo o negoziando. E' uno dei punti di forza della squadra e starà con noi spero ancora a lungo. Reina, Strinic e Halilovic sono tre ottimi giocatori che Mirabelli aveva messo nel mirino e completato nei mesi scorsi. Al di là dei tantissimi nomi, quelle che sono le richieste dell'allenatore e del ds è quella di cercare di completare la rosa con tre inserimenti di qualità che a loro giudizio sono importanti. Sarà un mercato di entrate e di uscite, che confluiranno insieme. Il bilanciamento tra entrate ed uscite dovrà essere più o meno zero. Poi ci sono fantasie e creatività, i ds sanno come fare, ma questo grossomodo è ciò che ci dobbiamo aspettare".