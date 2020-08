Il mercato del Milan non è solo legato al rinnovo di Zlatan. I rossoneri portano avanti altre operazioni, tra queste c'èper il gioiello classe '99, una trattativa molto avanzata che vede già un. In attesa di mettere a posto i dettagli dell'affare, il Milan studia l'ex City con una consapevolezza: può essere- Nel 4-2-3-1 con cui i rossoneri hanno trovato la quadra e ottenuto un filotto di dodici risultati utili consecutivi post lockdown, Brahim Diaz si innesterebbe come 'gemello' di: un costruttore di gioco, un rifinitore per accompagnare gli attaccanti e rifornirli negli ultimi 25 metri. Idealmente un trequartista o una seconda punta dunque, come accadeva ai tempi di Manchester, per sfruttare anche la sua capacità di giocare indifferentemente con i due piedi, utile per smarcarsi e aprire spazi.- Proprio il fatto di essere ambidestro però, abbinato a una discreta rapidità palla al piede, gli ha consentito negli anni di. Un processo avviato al City e perfezionato con decisione a Madrid, perché nei pochi scampoli concessi da Zidane il 'Messi di Malaga' è. Una buona notizia per Pioli, che al momento sulle fasce può contare solo sucome esterni di ruoli, ai quali vanno aggiunti il tuttofare(ha dimostrato di gradire e non poco la corsia sinistra) e gli adattabilisulla destra (i tre, tuttavia, prediligono la zona centrale del campo). Una soluzione in più, un fantasista capace di svariare su tutto il fronte offensivo alle spalle del centravanti: il Milan ci crede, proseguono i contatti per il jolly Brahim Diaz.@Albri_Fede90