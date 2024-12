Milan, Fonseca a sorpresa: provato Terracciano a centrocampo, indicazione anche sul mercato

Getty Images

Il Milan, oltre a essere in un ritardo considerevole rispetto alle pretendenti per le prime quattro posizioni della classifica, sta affrontando anche una grande emergenza sul tema degli infortuni. Contro il Verona non saranno a disposizione di Paulo Fonseca ben otto giocatori: Alessandro Florenzi, Luka Jovic, Yunus Musah, Ismael Bennacer, Ruben Loftus-Cheek, Christian Pulisic, Noah Okafor e Alvaro.



TERRACCIANO MEDIANO - La sfida contro il Verona é di quelle da non sbagliare. Le pressioni ambientali e le caratteristiche fisiche degli avversari stanno portando Fonseca a delle riflessioni più profonde sull’utilizzo di un talento cristallino come lo è Mattia Liberali: il classe 2007 è ancora, naturalmente, acerbo dal punto di vista fisico. Ecco perché nella prove generali di formazione fatte ieri Paulo ha schierato Filippo Terracciano al fianco di Youssouf Fofana con Tijjani Reijnders libero di svariare sulla trequarti. L’ex è leggermente in vantaggio su Liberali nel ballottaggio per un ruolo, quello dell’incursore metodista, già ricoperto diverse volte ai tempi della sua esperienza proprio con la maglia del Verona.

INDIZIO DI MERCATO - Con Terracciano dal 1’ nel ruolo di centrocampista la sfida con il Verona diventerebbe un banco di prova indicativo anche in chiave mercato. Nelle ultime stagioni il Milan è intervenuto poco nella sessione invernale di calciomercato e quando lo ha fatto i risultati non sono stati all’altezza ad eccezione dei casi di Ibrahimovic e Kjaer che il meglio di loro, va sottolineato, furono capaci di metterlo a disposizione del club rossonero con più chiarezza nella stagione successiva. Moncada vuole osservare meglio Terracciano nel nuovo ruolo prima di buttarsi a capofitto sulla ricerca di una o più alternative alla coppia titolare formata da Reijnders e Fofana. E per lo stesso Filippo, superato da Jimenez nel ruolo di vice-Theo, questa potrebbe diventare una chance per restare in rossonero almeno fino al termine della stagione dato che nei giorni scorsi il suo agente ha avuto manifestazioni d’interesse da parte di Empoli e Monza.