Milan, Fonseca e il nuovo 9: "Giocherà senza spazio negli ultimi 30 metri. Sappiamo chi vogliamo"

TUTTE LE DICHIARAZIONI DI FONSECA: LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE

si presenta come nuovo allenatore del. Nel giorno del raduno della squadra a Milanello, alle 17 il primo allenamento, il tecnico portoghese ha affrontato in mattinata anche la sua prima conferenza stampa da rossonero.Nel corso della stessa, ha toccato più volte il tema del nuovo numero 9 che dovrà raccogliere l'eredità di Olivier Giroud: le sue dichiarazioni sull'attaccante.- "Tutti noi sappiamo che abbiamo bisogno di un attaccante. Stiamo trovando insieme l'attaccante giusto da portare, con le caratteristiche giuste. Se siamo una squadra che vuole giocare negli ultimi 30 metri ci serve un attaccante forte. Sappiamo il giocatore che vogliamo, aspettiamo di avere qui a breve il giocatore che vogliamo".

- "Non voglio parlare di nomi. Come abbiamo detto noi sappiamo chiaramente chi è il giocatore che vogliamo. Quello che sappiamo è che vogliamo grande qualità per questa posizione che è molto importante. Abbiamo perso Giroud e quando cambiamo cambiamo per migliorare. Per noi la posizione di attaccante deve essere data a un giocatore che porta tanto alla squadra. Sappiamo le caratteristiche, sappiamo che giocatore vogliamo, stiamo lavorando e credo che lo avremo a breve".- "Penso che Zlatan abbia detto tutto. Non mi piace molto parlare perché non abbiamo chiuso il giocatore, ma ripeto che per noi è molto chiaro il giocatore che vogliamo e le caratteristiche che vogliamo".

- "Penso che è stato un modo molto intelligente per capire l'attaccante che vogliamo (ride, ndr). Dipende poi dai giocatori che abbiamo, dalle strutture con cui vogliamo giocare. Al Lille ho giocato senza attaccanti, per esempio. Poi in diverse zone del campo giocheremo con diverse strutture. Dipende dalle caratteristiche degli attaccanti. Quello che sappiamo è che vogliamo giocare negli ultimi 30 metri e l'attaccante che vogliamo è un giocatore che deve giocare senza spazio, negli ultimi 30 metri".