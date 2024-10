Disastro Milan Futuro, è ultimo sotto gli occhi di Ibrahimovic: da Bonera a Camarda e Liberali, cosa non va

Calciomercato/Ac Milan

Ilsi illude di fare sua l’intera posta in palio contro ildopo il vantaggio arrivato al 40’ del primo tempo conma poi viene rimontato dai veneti che sfruttano la superiorità numerica) e realizzano la bellezza di tre gol in dodici minuti. Nel finale viene, tra i migliori in campo, per doppio giallo a rendere ancora più amaro il pomeriggio del Chinetti.Con questa sorprendente vittoriacondividendo, quindi, l’ultima posizione della graduatoriaconsiderando che. Il tecnicodeve interrogarsi su questa situazione e su alcune scelte che hanno lasciato più di una perplessità perchéFall e Ballo-Touré su tutti, non hanno portato all’obiettivo.

Il Milan Futuro dispone diNessuno di questi sta rendendo secondo le aspettative. Jiménez si danna l’anima ma spesso predica nel deserto, Zeroli sta facendo tanta fatica anche nel suo ruolo naturale di trequartista. La sensazione, allo stato attuale, è cheLa curiosità dei 553 spettatori paganti del Chinetti era rivolta, principalmente, su. Bonera ha sostituto il primo al 45’ nonostante non stesse facendo così male e ha tenuto in panchina per tutta la partita il secondo. L’interrogativo che deve porsi sicuramente anche: come si può cambiare questo momento anche legato ai due giocatori che rappresentanBonera nel post partita ha spiegato che per Camarda la scelta è stata dettata damentre per Liberali si è trattato solo di una valutazione tecnica. Ora è il momento di riflettere su cosa non sta andando e cambiare in fretta. E trovare un dispositivo tattico che possa valorizzare Liberali.