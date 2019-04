Sirene inglesi per Rino Gattuso. Il tecnico rossonero ha cenato con Jorge Mendes in un noto ristorante milanese. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'agente portoghese gli ha presentato la possibilità di andare ad allenare un club inglese di Premier League e più precisamente il Newcastle. Che sta incontrando diverse difficoltà nella trattativa per il rinnovo del contratto con lo spagnolo Rafa Benitez (ex Inter e Napoli).



A proposito di contratti, Gattuso è legato al Milan da un accordo fino a giugno 2021, ma è pronto a valutare delle soluzioni alternative per la prossima stagione, a prescindere dalla qualificazione in Champions League. Rino mette sempre il Milan davanti a tutto, ma il suo rapporto con Leonardo rimane sempre sul filo del rasoio.