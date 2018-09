Valentina Giacinti, punto di forza del Milan femminile, ha parlato a calciomercato.com in occasione della presentazione del Bistrot Fourghetti. Sulle sensazioni sullan Morace: “E’ un onore per tutte le ragazze. Non ci siamo poste aspettative per quest’anno ma siamo contente di essere in questo grande club e vogliamo dare il massimo” Sulle avversarie più forti: “Le squadre da battere sono Juventus e Fiorentina. La Roma ha fatto una buona squadra ma le favorite sono Fiorentina e Juve” Sul ritorno dell'Italia al Mondiale:“Sono state emozioni indescrivibile. Sono vent’anni che l’Italia non va al Mondiale. Esserci e farne parte è motivo di orgoglio e useremo quest’anno per lavorare molto con Mister Bertolini e cercheremo di fare bella figura” Sul Milan femminile: “Indossare questa maglia è importante, è motivo di orgoglio. Vogliamo onorarla e cercheremo di fare il meglio per portare questa squadra in alto”