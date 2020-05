Marcel Halstenberg, terzino sinistro dell’RB Lipsia, è uno dei nomi che potrebbe aiutare a introdurre il credo calcistico di Ralf Rangnick al Milan. Del classe 1991 tedesco ha parlato, ai microfoni di Milannews.it, l’agente e intermediario internazionale Gaetano Di Caro: “Non so se è un rumor fondato o meno, dato che al Milan è da poco arrivato Theo Hernandez, ma qua si parla anche di Halstenberg, terzino sinistro del Lipsia e della Nazionale tedesca. In questi giorni si è parlato del fatto che Rangnick avrebbe richiesto questi due nomi da portare al Milan”.



VICE THEO - Dell’altro nome di cui parla Di Caro, il centrocampista Marcel Sabitzer, non abbiamo conferme, anche perché si tratta di un elemento sul quale a Lipsia contano tantissimo e che molto difficilmente cederanno. Halstenberg invece è un giocatore che potrebbe seguire Rangnick nella sua avventura italiana e che, al Milan, potrebbe diventare il vice Theo Hernandez, alternandosi con il francese sulla fascia sinistra.



RODRIGUEZ E LAXALT FUORI DAL PROGETTO - In quel settore del campo, i rossoneri hanno sicuramente bisogno di innesti per ampliare rosa in vista della stagione 2020-21, visto che sia Ricardo Rodriguez che Diego Laxalt non faranno parte del progetto. Il primo, di rientro dal prestito al PSV, verrà dirottato verso altre destinazioni, mentre per il secondo attenzione alla pista russa, con Spartak e Lokomotiv Mosca impegnate in un duello per accaparrarselo.