Milan, il "duro" col sigaro Conceiçao è già entrato nella storia

Ventuno anni dopo il derby iconico vinto in rimonta con le reti di Tomasson, Kakà e Seedorf dopo il 2-0 iniziale dell'Inter.E che vale l'ottavadella storia agganciando proprio l'Inter. La gioia di una squadra che ha passato dei momenti difficili in questa stagione, tra la frustrazione di una classifica in Serie A deludente e quella per la contestazione di una tifoseria che si è sempre schierata al fianco dei propri beniamini.nel post-gara contro la Juventus: "". Detto, fatto. Nei suoi primi cinque giorni sulla panchina del Milan, il tecnico portoghese ha superato in rimonta la Juventus e l'Inter alzando subito un trofeo.Sergio non ha la bacchetta magica ma ha semplicemente fatto tutto quello che si doveva fare:. Tanti i protagonisti di una notte che dà lustro al calcio italiano ma uno stacca tutti. Sergio Conceiçao.Durante la partita,Dopo sei mesi lontano dal suo habitat naturale ovvero il campo di gioco. Rivincita verso chi non ha puntato su un tecnico che aveva vinto tanto con il Porto.Perché il bello del calcio è anche questo.