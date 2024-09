Getty Images

Milan, il Villarreal pensa a Jovic

10 minuti fa



Il Villarreal ha iniziato ottimamente la sua stagione in Liga: pur avendo a disposizione solo Gerard Moreno e Thierno Barry come attaccanti puri, il Submarino Amarillo è il quarto miglior attacco nel campionato spagnolo. E così, il tecnico Marcelino sta continuando a chiedere alla dirigenza l'arrivo di un centravanti.



Secondo quanto viene riportato in Spagna, il board iberico è già al lavoro per inserire un nuovo pezzo all’interno del proprio puzzle offensivo, con il nome di Luka Jovic del Milan in prima fila per gennaio. Il Villarreal ha inquadrato il centravanti serbo come una chiara opportunità di mercato e ha già avviato i primi colloqui con i rossoneri per valutare un possibile prestito.