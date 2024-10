Milan, incredibile Abraham: entra, sbaglia un gol ed esce subito per infortunio

Getty Images

La sfortuna colpisceduranteHa dell'incredibile quanto accaduto a San Siro in occasione della sfida tra i rossoneri di Fonseca e i bianconeri di Runjaic, match valido per l'ottava giornata della Serie A 2024/25. Il centravanti inglese entra nella ripresa, non trova la porta e finisce per farsi male nell'occasione.- Aveva già fatto rumore, dovuta anche ai fatti di Firenze, il rigore fallito al Franchi contro la Fiorentina che avrebbe dovuto calciare Pulisic (il secondo dei due parati da De Gea).

- Fonseca lo rispolvera nella ripresa,dopo una gara di sacrificio, visto che il Milan resta in dieci dal 29' per l'espulsione di Tijjani Reijnder. E l'inglese ha subito l'occasione di farsi perdonare dai tifosi rossoneri. Al 75' sponda aerea per Pulisic, lo statunitense calcia ma trova la respinta di Okoye- Al danno si aggiunge la beffa per Abraham,: lo staff medico rossonero entra in campo e rimette in sede la spalla con un movimento secco, che provoca le. Già ai tempi della Roma, peraltro,

- Per il classe 1997 è impossibile proseguire la gara e così, al 78', Fonseca manda in campoproprio per Abraham. Cinque minuti, tanto è durata la sua partita: abbastanza per sciupare un'occasione incredibile e rimediare un infortunio.