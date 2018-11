Brutta tegola per il Milan nella difficile trasferta di Udine contro l'Udinese di Julio Velazquez: problemi al fianco destro per Gonzalo Higuain dopo un contatto a centrocampo con Rolando Mandragora. L'argentino è stato costretto a lasciare il campo al 35', al suo posto dentro lo spagnolo Samu Castillejo.



BETIS E JUVE A RISCHIO - Altro infortunio per la squadra di Gattuso: ora resta da capire se il numero nove riuscirà a recuperare per la partita di giovedì sera contro il Betis ma soprattutto per quella di domenica prossima contro la Juve. Al momento si parla di una semplice contusione al fianco destro: entro 48 ore ci sarà la prima diagnosi, poi si dovrà valutare come verrà riassorbita la botta e il ritorno all'allenamento.