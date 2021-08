Mancano 10 giorni alla fine del mercato e il Milan deve ancora piazzare alcuni giocatori che non considera più al centro del progetto tecnico. Fra questi c’è, che piace ined aveva avuto contatti col. I madrileni sembrano però aver rinunciato all’esterno malagueño e l’acquisto disembra allontanare definitivamente l’ipotesi di vederlo con la maglia azzurra e non più rossonera.Il Getafe è costruito per il, che era solito preferire un terzino in più, sulla linea dei centrocampisti, che in meno, se non addirittura due, visto che Cucurella, ormai considerato unanimemente un esterno alto, nelle giovanili del Barcellona giocava in difesa. O, ex valenciano tra l’altro, anche lui piuttosto difensivista. L’ultima partita, l’esordio in Liga, proprio contro il Valencia, ha messo in campo un, ma, visti anche gli ultimi acquisti,, con cui il Getafe ha fatto benissimo negli anni scorsi, spaventando anche l’Inter in Europa League.Dalla metacampo in su, sono arrivati in questa sessione 6 colpi importanti: due punte comee Sandro, un centrocampista molto tecnico come, un esterno di centrocampo più grintoso che fantasioso (tanto che, dopo aver fatto splendidamente del Siviglia di Emery, era stato fortemente voluto dal Cholo all’Atletico), come Vitolo, un canario atipico, le cui caratteristiche si sposano perfettamente con la filosofia di Michel.alla Albrighton nel Leicester, più di corsa e intensità che di fantasia (per quella c’era Damsgaard), votato al massimo al cross dal fondo o agli inserimenti in area.Non sembra quindi esserci più spazio,(6 milioni per Jankto, nel mercato post covid, sono tanti, soprattutto per una squadra che da sempre esercita un’attenta spending review),Castillejo.O meglio, la rappresentava per i rossoneri, visto che. A casa Milan. Diversamente, sarà ancora Castillejo il numero 7 del Milan e continuerà a sudare per quella maglia come ha sempre fatto.