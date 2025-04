Milan, Jovic conferma la sua priorità ai rossoneri ma fa una richiesta sul contratto

Getty Images

. La doppietta realizzata nel derby di coppa Italia contro l'Inter rappresenta il punto più alto della sua esperienza in rossonero e, probabilmente, anche degli ultimi anni di una carriera che sembrava in declino dopo la negativa parentesi al Real Madrid.Sergio Conceicao gliel'ha concessa in questo finale di stagione e l'ex Fiorentina l'ha sfruttata come meglio non si poteva fare. E ora può cambiare il finale di una storia che sembrava scontata. La priorità di Jovic è quella di rimanere al Milan nonostante le ricche proposte che gli sono arrivate, soprattutto dalla Turchia, nelle ultime settimane.

Il contratto di Jovic scade a giugno ma il Milan ha una opzione per rinnovarlo automaticamente per un'altra stagione (questa clausola varrebbe eventualmente anche per la prossima stagione ndr). Forte delle ultime ottime prestazioni, iSIa il Milan che Ramadani, agente del giocatore, sono dell'idea che ogni decisione definitiva sul futuro andrà presa solo a bocce ferme al termine della stagione ma le quotazioni del classe del 1997 sono in grande ascesa tanto che ci sono grandi possibilità che si arrivi a un nuovo accordo di due anni.