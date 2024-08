AFP via Getty Images

Un errore o una notizia di mercato?. A darlo involontariamente, o forse no, è direttamente il Milan, club in cui l’attaccante serbo milita. Nello store ufficiale online del club rossonero, ilè stato associato al calciatore ex Eintracht Francoforte, Real Madrid e Fiorentina.Pura casualità o un indizio chiaro che conferma la permanenza agli ordini di Paulo Fonseca insieme ad Alvaro Morata nella batteria di attaccanti centrali? Nelle prossime ore arriverà la risposta, con il serbo che ha rinnovato il contratto per un altro anno poche settimane fa e ha deciso di restare all’ombra della Madonnina, di comune accordo con la società.

Jovic prende la 9, ma resta sul mercato. L’arrivo di Abraham dipende dalla situazione del serbo pic.twitter.com/sK5na5jrKi — Daniele Longo (@86_longo) August 12, 2024

Come dicevamo, scorrendo tra i nomi dei calciatori della rosa della Milan sullo negozio online della società di via Aldo Rossi, il nome e cognome dell’attaccante serbo compare accanto al numero 9, una novità se consideriamo che quella casacca era rimasta libera dopo l’addio di Olivier Giroud e le voci sul possibile addio di Luka Jovic al Milan.