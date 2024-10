Getty Images

Milan, Kulusevski torna di moda: Ibrahimovic fattore decisivo

23 minuti fa



Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird per il Milan, ha inserito nella lista dei desideri per le prossime sessioni di mercato, Dejan Kulusevski, gioiello del Tottenham e può essere proprio Ibrahimovic il fattore decisivo affinché l'operazione vada in porto. Il giocatore, che era già stato seguito in passato dai rossoneri, secondo quanto riferito da fonti della stampa britannica, il Milan lo ha messo nel mirino in vista della sessione estiva.



Allo stato attuale dei fatti, la richiesta della dirigenza degli Spurs sarebbe di 50 milioni di euro, che i rossoneri potrebbe sborsare nel caso in cui ci fosse la partenza di Rafael Leao. Un eventuale addio del portoghese, infatti, potrebbe avvenire solamente a cifre superiori ai 100 milioni di euro. Al momento si parla unicamente di indiscrezioni, ma la pista potrebbe tornare a scaldarsi in estate.