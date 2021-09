Doppio ex della sfida tra Liverpool e Milan, Alberto Aquilani dice la sua, a Tuttosport, sui rossoneri, soffermandosi su Sandro Tonali, cresciuto esponenzialmente in questo inizio di stagione: "Sandro era già uno del quale si diceva un gran bene a Brescia. Sono stati bravi a dargli fiducia, a non buttarlo via e a credere in lui dopo un anno di adattamento, perché passare dal Brescia al Milan non è facile, specie se hai già delle pressioni addosso. Ha personalità, sta bene ed è in fiducia. Giocare ad Anfield sarà importante perché si dovrà abituare a questo livello".