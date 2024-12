Milan, la Curva Sud contesta fuori da San Siro: "Società mediocre, ne abbiamo abbastanza"

Getty Images

Clima tesissimo a San Siro dopo il pari a reti inviolate tra. La notte della festa dei 125 anni del Milan si è trasformata in una serata di insofferenza per l’ambiente rossonero, sfociata in una contestazione durissima dopo lo 0-0 che ha portato il Diavolo all’ottavo posto, a -8 dalla quarta posizione e a 14 punti dalla capolista Atalanta.Al termine della gara, I tifosi rossoneri sono insorti con una forte contestazione prima sugli spalti del Meazza e poi all’esterno dell’impianto milanese. Al fischio finale del match, dalla Curva Sud sono arrivati fischi assordanti nei confronti della squadra, prima di cori indirizzati alla club: “Questa società non ci merita”.

La protesta è proseguita anche all’esrterno dello stadio, dove il tifo organizzato, la Curva SUd, ha esposto uno striscione contro la dirigenza del Milan. “Società Milan: vi abbiamo aspettato e sostenuto a oltranza, della vostra mediocrità ne abbiamo abbastanza”. Un messaggio forte e chiaro da parte della tifoseria, insofferente dopo l’ennesima prova deludente e un ulteriore risultato negativo in una stagione al di sotto delle aspettative finora della squadra di Fonseca.