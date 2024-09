Milan-Lecce, le probabili formazioni e dove vederla e in streaming

Getty Images

Milan-Lecce (venerdì 27 settembre con calcio d’inizio alle ore 20:45) è una gara valida per la sesta giornata di campionato in Serie A. Reduci dalla vittoria nel derby contro l’Inter, i rossoneri si presentano a questa sfida con 8 punti in classifica, 3 in più rispetto alla formazione ospite. La gara sarà diretta da Luca Zufferli di Udine, coadiuvato dagli assistenti Edoardo Raspollini di Livorno e Mattia Scarpa di Reggio Emilia. IV Ufficiale Ermanno Feliciani di Teramo. In sala video al VAR Marco Di Bello di Brindisi, AVAR Paolo Mazzoleni di Bergamo.

Milan-Lecce, venerdì 27 settembre, sarà trasmessa in viene trasmessa in diretta sull'app Dazn, in streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, consolo di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. È possibile vederla anche su SkyPer quanto riguarda i telecronisti, per SkySport la conduzione del match è affidata ad Andrea Marinozzi coadiuvato da Massimo Gobbi. Su DAZN il commento del match è affidato invece a Ricky Buscaglia e Massimo Ambrosini.

MILAN (4-4-2): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Hernandez; Pulisic, Fofana, Reijnders, Leao; Loftus-Cheek, Morata. All. Fonseca.LECCE (4-2-3-1): Falcone; Pelmard, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Dorgu, Rebic, Banda; Krstovic. All. Gotti