Nel corso dell'intervista a Bein Sports, Paolo Maldini ha parlato anche dei rinnovi: "Abbiamo tre giocatori in scadenza, Calhanoglu, Donnarumma e Ibra, e altri contratti che scadono nel 2022. Per i dirigenti è prassi normale, stiamo provando a cercare soluzioni. Sono giocatori importanti, lo sappiamo benissimo: dico sempre che bisogna essere contenti in due, sono professionisti al 100%. La speranza è quella di trovare accordi".