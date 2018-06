Il calciomercato è fatto di incontri, trattative, rumors, sogni e pazze idee: scenari che a volte non si concretizzano, altre volte invece da impossibili si trasformano in clamorose realtà. Capita così che negli ultimi giorni a tenere banco in casa, oltre ai problemi societari e all'imminente decisione della Camera giudicante dell'Uefa, siano le voci su: i rossoneri sono a caccia di un nuovo bomber per la prossima stagione e il colombiano, già accostato al Diavolo a più riprese negli scorsi anni, è tornato nei radar della società meneghina.anni compiuti lo scorso febbraio, El Tigre è legato alfino al 2020 con un contratto da 10 milioni di euro più bonus a stagione, un ostacolo non da poco per il Milan che però può giocare su due fattori: il primo, i buoni rapporti instaurati con, che la scorsa estate ha portatoa Milano; il secondo è rappresentato proprio dal centravanti portoghese, che il potente procuratore potrebbe piazzare nel club del Principato in un clamoroso scambio che permetterebbe ai rossoneri di arrivare a Falcao e avere anche un conguaglio economico. Scenari suggestivi che accendono i tifosi e aprono il dibattito: nonostante la prima stagione deludente in rossonero, sarebbe giusto sacrificare Silva (classe '95) per un attaccante più grande di quasi dieci anni (classe '86) e spesso condizionato da infortuni nelle ultime stagioni?In attesa di sviluppi sulla vicenda, in un senso o nell'altro, rivolgiamo la domanda a voi lettori di Calciomercato.com: se foste nei panni del Milan, fareste lo scambio André Silva-Falcao? VOTATE IL SONDAGGIO!