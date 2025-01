Milan, Musah: "Non sento quello che succede fuori. I tifosi sono con noi"

AFP via Getty Images

Yunus, centrocampista del, ha parlato in conferenza stampa al fianco del tecnico Sergio Conceiçao alla vigilia della gara di Champions League contro il Girona:"Il Girona lo conosco bene. Dobbiamo essere molto solidi difensivamente. Noi diamo il massimo, stiamo cercando di allenarci e di migliorarci. Da quando il nuovo staff è arrivato, abbiamo fatto bene in Arabia e questo ci dà tanta motivazione e tanta fiducia per poter fare grandi cose. Siamo veramente fortunati a poter giocare questa competizione. In MLS si alzano presto per guardare le partite. Quando ero al Valencia, volevo giocare la Champions e per questo sono venuto al Milan".

: "Conceiçao ha un carattere forte, è molto esigente, e questo è positivo. Ci chiede di dare sempre il massimo. Sa che abbiamo un grande potenziale. Per me giocare è un piacere, non mi interessa dove vengo schierato. Io voglio solo dare una mano alla squadra con le mie caratteristiche".- "Non sento quello che succede fuori. I tifosi sono sempre con noi, ci danno grande supporto. Domani saranno ancora al nostro fianco, sarà difficile per il Girona".