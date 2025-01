Milan, Conceicao lancia l'allarme: "Siamo in difficoltà e vedo troppe divisioni"

AFP via Getty Images

Nella conferenza stampa alla vigilia del match dicontro il Girona, l'allenatore delsi sofferma anche sull'ambiente rossonero, con parole che faranno discutere: "Ho detto dei cambi in Juve-Milan perché è la realtà. Domani ci saranno tre ragazzi: Camarda, Zeroli e Bartesaghi.. Non devono essere il dodicesimo uomo in campo, ma il primo.. Io farò di tutto, ma domani è importantissimo il supporto dei tifosi:, con tanti assenti, ma abbiamo bisogno di tutti.. Non sono bello, non sono simpatico, ma i tifosi devono appoggiare la squadra, devono sostenere i giocatori. Lo devo dire:".

Il tecnico portoghese parla anche della mentalità della squadra: "Questa settimana, al di la del poco tempo che c'è stato per prepararci, i ragazzi erano concentrati e focalizzati. Gli ho detto dopo la Juve che questo è un lavoro a livello mentale e devo essere io come allenatore a fargli trovare l'atteggiamento giusto. Mi stanno dimostrando questo, sono motivati tutti i giorni per lavorare e avere questa evoluzione che vogliamo.a tutti i livelli e in tutte le competizioni, non solo in Champions League".