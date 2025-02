Sembrava tutto fatto per il passaggio al Monza di Francesco Camarda, ma è arrivato lo stop alla trattativa da parte del Milan. Altro ribaltone nelle ultime frenetiche ore del mercato dei rossoneri, che, dopo aver salutato Alvaro Morata, andato al Galatasaray, si stanno preparando per accogliere Santiago Gimenez dal Feyenoord.

DECISIVO IBRA - Nel "walzer delle punte" del mercato del Milan, Camarda sarebbe dovuto andare al Monza in prestito per diciotto mesi, con il calciatore che aveva già dato il suo ok al trasferimento. Invece, come riporta MilanNews, il Milan stesso, per volontà di Zlatan Ibrahimovic non ha liberato l'attaccante, che terminerà, quindi, la sua stagione a Milano. Lo svedese crede nel classe 2008 e ha voluto trattenerlo a Milano dove, al netto dell'arrivo di Gimenez, potrà continuare ad avere spazio in prima squadra.

NUMERI - In stagione finora ha giocato sette partite in campionato, di cui una da titolare contro il Cagliari. Tre le presenze in Champions League, tutte da subentrato.