Milan: oggi gli esami di Bennacer, quanto rischia di stare fermo

13 minuti fa



Giornata importante per il Milan e per Ismael Bennacer. Come riporta Tuttosport il centrocampista ex Empoli, rientrato ieri a Milano, verrà sottoposto a ulteriori esami strumentali per capire l'entità dell'infortunio al polpaccio. Secondo la federazione algerino Bennacer ha patito uno strappo di terzo grado al polpaccio, se fosse così sarebbe costretto a restare lontano dai campi di gioco per almeno tre mesi.



Di fatto tornerebbe a disposizione per metà dicembre, togliendo un'opzione importante al centrocampo di Fonseca. Attualmente l'allenatore portoghese, che nell'ultima finestra di mercato ha perso Adli (Fiorentina) e Pobega (Bologna), può contare su Reijnders, Musah, il nuovo arrivato Fofana e sui giovani Zeroli e Vos, attualmente con il Milan Futuro.